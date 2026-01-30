Vettosi: "Persi quasi 30mln senza ottavi. Staff di Conte ne costa 18 all'anno"

Fabrizio Vettosi, esperto di economia applicata al calcio, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: "L’eliminazione del Napoli dalla Champions costa tanto anche in previsione dell’indicatore del costo allargato che scenderà allo 0,7%. Quest’anno il Napoli percepirà poco più di 40 milioni di euro contro i 72,5 che il passaggio agli ottavi avrebbe garantito. Quasi 30mln in meno per le casse del club di De Laurentiis. Però dal mancato passaggio ai soli play off il Napoli perde circa 5 milioni di euro, sarebbe stato di più se fosse andato agli ottavi. Da economista dell’industria del calcio, penso che il Napoli ha basato tutto il suo successo aziendale sul dimensionamento, mentre negli ultimi due anni sul sovradimensionamento. Il club azzurro puntava su calciatori giovani (22-24 anni), pagandoli bene in termini di investimento, meno in termini di ingaggio, per poi farli esplodere e rivenderli a prezzo molto più importante.

Il Napoli più di 180mln di euro di ricavi non potrà fare, 250mln con i ricavi Champions. Ora il costo dello staff tecnico è 3-4 volte quello pagato fino a due anni fa. Il Napoli deve correttamente dimensionarsi per essere competitivo nel suo ambito. Il calcio è industria ed economia, i proprietari si assumono dei rischi. in due anni il Napoli ha investito 326mln di euro, con l’obiettivo di puntare ad andare il più avanti possibile in Champions. Non ha ottenuto quello per cui aveva investito tanto. Perché investire oltre le mie dimensioni aziendali senza ottenere nulla? Per me il Napoli deve avere un costo dell’area tecnica inferiore ai 100mln di euro, mai superiore. Questo gli garantirebbe di restare competitivo, il che significa restare tra 1° e 4° posto, dove economicamente non c’è alcuna differenza tra 1° e 4°. Per il Napoli è imprescindibile qualificarsi alla prossima Champions! Poi deve essere bravo a trovare calciatori più giovane che guadagnano meno. Deve però prima uscire dalla situazione attuale, vendendo o ricollocando dei giocatori che non si sono valorizzati a Napoli”.