Bonanni: "Napoli è lì perché penalizzato molto. Quello di Hojlund non è mai fallo"

L'ex calciatore Massimo Bonnani è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, per parlare dei temi principali di questa 26ª giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

A chi dedichi un pensiero dopo il weekend di Serie A?

"lo li dedico al Genoa di De Rossi, che ha fatto ventuno punti da quando e arrivato e che ha perso solo contro le big. Sta facendo qualcosa di molto importante e non era semplice. Spero possa continuare così".

Atalanta e Como quanto possono credere nel quarto posto?

"È una situazione che non permette ad oggi di escludere nessuno. A parte la Roma, che sta facendo bene, tutte le altre sono a rischio. L'Atalanta inizialmente sembrava fuori ma si è ripresa alla stragrande. L'unica che ad inizio stagione non era data in lotta è il Como, che penso possa rimanere in lizza ma che difficilmente ce la farà. Personalmente credo che il Napoli ce la farà, anche perché ieri ha fatto una grande partita, mentre per il quarto posto vedo più una lotta fra Roma e Juventus. Chiudo dicendo che i bianconeri mi hanno stupito, sono tornati nuovamente vulnerabili".

Che idea ti sei fatto dei casi arbitrali di questa giornata?

"Per me quello fischiato ad Hojlund in Atalanta-Napoli non può mai essere fallo. In Milan-Parma invece ritengo che il contatto Corvi-Loftus Cheek era rigore, mentre il gol di Troilo può essere regolare".

È colpa anche delle competitor se il campionato è sostanzialmente chiuso?

"Il Napoli è in una situazione che nessuno si aspettava, ma perché ha avuto una serie di imprevisti che l'hanno penalizzato molto. Per il Milan non sono stupito e ho sempre pensato che stesse andando oltre il proprio potenziale. Allegri ha perso tanti punti con le piccole proprio perché fatica quando deve impostare la partita. Non ho mai percepito la possibilità che potessero giocarsi lo scudetto fino alla fine".