Podcast Bonanni: "Napoli squadra da battere! Vi dico la mia classifica"

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

L'idea di Kean e Retegui insieme in Nazionale ti convince? "Credo che l'Italia sia una Nazionale che oggi può vincere contro l'Estonia e che può fare anche bene. Mettere Kean e Retegui per oggi può andare bene. In partite più complicate poi non si potranno avere quattro giocatori offensivi insieme, posto che comunque Politano si sacrifica molto in fase di non possesso; anche Zaccagni per caratteristiche può essere utilissimo in entrambe le fasi. Ciò che è certo è che dobbiamo sostenere questa Nazionale perché non siamo cosi scarsi. A questa squadra stanno mancando risultati importanti, ma dietro abbiamo uno dei migliori portieri del mondo, una difesa forte, mentre a centrocampo ci sono Tonali e Barella. Non male".

Cosa aspettarsi da tre tecnici come Pioli, Italiano e Sarri? "C'erano delle aspettative importanti per tutti e tre. Pioli ha in mano una buonissima squadra, mentre il Bologna dovrà confermarsi, anche se è difficile. Ha preso elementi come Immobile e Bernardeschi, sono molto curioso. Infine anche la Lazio è una buona squadra e se si mettono in testa di giocare possono fare bene".

Calhanoglu non sembra aver iniziato benissimo con l'Inter. Cosa ti aspetti da lui adesso? "Calhanoglu deve tornare ad essere un perno se l'Inter vuole mantenere la qualità che ha avuto negli ultimi anni in mezzo al campo. Ci ha provato con Assllani e non è andata bene, mentre Sucic ha bisogno di tempo. Spero per lui che possa tornare quello che abbiamo ammirato negli ultimi anni. Nelle passate stagioni è stato tra i tre migliori centrocampisti d'Europa e sono convinto che a breve tornerà ad essere quello che abbiamo ammirato. L'Inter rimane una partita competitiva. Con l'Udinese mi sono innervosito con i giocatori, perché come arrivavano sull'esterno tronavano indietro. Chivu è un buon allenatore, anche se non ai livelli di Inzaghi. Nonostante questo però rimane la squadra da battere insieme al Napoli".

Quali saranno le prime quattro della classifica, il capocannoniere e il primo allenatore a saltare in Serie A? "Le prime quattro saranno in ordine Napoli, Inter, Roma e Juventus. Ferguson capocannoniere e Juric primo allenatore a saltare".