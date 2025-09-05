Podcast Orlando sul Milan: "Ora ha un bel centrocampo, ma quello del Napoli è inarrivabile"

vedi letture

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Milan, ce la farà a fare il 9 Leao?

"La vedo Leao-dipendente questa squadra. Il Milan deve coprirsi di più, perché il problema della fase difensiva è evidente. Dietro deve passare a 4. Leao può giocare dappertutto lì davanti, da esterno è meglio, perché può fare più cose, ma se lo vuole provare punta con Pulisic, giusto così. Ma questa squadra deve trovare equilibrio dietro. Mi stupisco che non sia stato fatto qualcosa di più in difesa, perché manca qualcosa".

Come valuta l'acquisto di Rabiot?

"E' un gran bel centrocampo ora, se lo mette nel modo giusto Allegri. Ma quello del Napoli è ancora inarrivabile".