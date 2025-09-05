Rambaudi: "Sarri alla Lazio trovi lo spartito giusto come ha fatto al Napoli"

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato del momento della Lazio: "Secondo me la convocazione di Tavares è positiva, così torna quello che era e con l’entusiasmo della chiamata della Nazionale - riporta Lalaziosiamonoi.it - senza focalizzarsi troppo sulla fase difensiva (sorride, ndr). Da questo giocatore un allenatore si deve prendere il 110% da alcuni compiti. Poi ricordiamo che nel calcio conta vincere.

Io penso che Sarri debba trovare la strada giusta, quella che poi abbiamo visto domenica. Non si deve pensare in base agli avversari, essere passivi. Occorre lo spartito giusto, quello che Sarri ha trovato a Napoli; è questo quello che mi piace. Non avere le coppe non è un vantaggio, perché ti permettono di crescere, fare esperienze, giocare più insieme. La competizione europea ti dà consapevolezza, entusiasmo. Lo scorso anno tante concause hanno portato al calo di rendimento, in primis il fatto di non aver aiutato la rosa, poi alcuni infortuni.

Sarri parte da una base di crescita dei giocatori e lui deve riprendere quanto fatto lo scorso anno e moltiplicarlo. Migliorare significa partire dai riferimenti del passato. Devi migliorare la passata stagione, la Lazio ha il dovere e l’obbligo di andare in Europa. Con lo spartito giusto può farlo. Non centrare l’Europa sarebbe un fallimento".