Zhegrova, l'amico: "Il Napoli l'ha cercato! Il cuore poi ha detto Juventus"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, l'attore Vedat Bajrami ha parlato del nuovo acquisto della Juventus Edon Zhegrova, con il quale condivide una profonda amicizia. In particolare, ha rivelato alcuni retroscena legati al mercato e al recente passato.

Ha parlato con lui di recente?

"Sempre, con Edon ho tante storie, tante lacrime e tanti sorrisi e tanti momenti belli e difficili, comunichiamo di tutto e costantemente. Lui mi chiama "Grande" io lo chiamo "Fratello Mio". Non ha giocato quanto voleva negli ultimi 8 mesi in campo perché ha avuto un piccolo infortunio, per guarire bene ha avuto bisogno di un po' di tempo facendo tanti sacrifici".

E del mercato cosa le diceva?

"Ha avuto tante offerte da gennaio in poi. Ci sono state offerte, dalla Premier League al Napoli, fino al Marsiglia. Ci sono stati anche contatti nel periodo precedente con altri club come la stessa Juventus, il Milan, la Roma".

Come ha scelto la Juventus?

"Personalmente gli dissi: 'Fratello, tra questi club cosa ti indica il cuore? Non pensare ai soldi, ma al calcio'".

E lui cos'ha risposto?

"Mi ha risposto: 'Il mio cuore dice Juventus". Questo è successo il 31 agosto. Nello stesso giorno c'era il matrimonio di suo fratello a Pristina. Una doppia gioia. Lui ha preso la strada per Torino, io e la mia famiglia siamo arrivati ​​dal matrimonio a Torino senza dormire. È stata una grande gioia. 80 anni dopo la leggenda del Kosovo Riza Lushta, che ha giocato per la Juventus, è arrivato anche mio fratello Edon Zhegrova in bianconero".