Podcast Bucchioni: "Il Napoli ha l'allenatore più bravo nel dare un senso alla squadra"

Enzo Bucchioni, che è tornato a essere editorialista di Tuttomercatoweb, è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Milan, ce la farà a fare il 9 Leao?

"Io mi chiedo: dove arriverà Allegri? E se vedessimo davanti Leao e Pulisic? Potrebbe essere una soluzione questa. Se li lasci lì davanti, con la squadra molto bassa e gli spazi in verticale...Con tutti i difetti che ha il Milan, alla fine se si guarda l'organico può venire fuori una signora squadra, se riesci a ridare un'identità. Allegri è stato chiamato per questo. Ha diverse soluzioni davanti e in mezzo al campo".

Come valuta l'acquisto di Rabiot? Così il Milan è al livello del Napoli in mezzo al campo?

"Dipende dai meccanismi di gioco. Il Napoli ha l'allenatore più bravo nel dare un senso alla squadra, l'interscambiabilità. Nel Milan dobbiamo capire alcune cose: Modric potrà giocare sempre ad alto livello? Va recuperato Loftus-Cheek, Fofana...Serve ridare senso al Milan. Senza coppe il Milan deve tornare a lottare per lo Scudetto".