Podcast Bonanni non ha dubbi: "Il Napoli si giocherà lo Scudetto fino alla fine!"

vedi letture

A parlare del turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Primo pensiero di giornata?

"Dico Fabregas e il Como, mi sta piacendo. Inizialmente ero molto scettico sulla campagna acquisti fatta, sul modo di giocare che poteva avere. Invece ora vedo qualcosa che mi piace. Sono usciti da Napoli con una consapevolezza importante. E' una squadra che si può salvare presto e può fare un bel campionato".

Milan, Fonseca ha ancora in mano la squadra o si deve cambiare?

"E' vero, è grave che un allenatore dia delle regole e che queste non vengano rispettate. Non so se la squadra ce l'ha in mano l'allenatore, ma per me Fonseca non è adatto ad allenare il Milan, ma la maggioranza delle colpe sono dei giocatori. Se Theo Hernandez continua a fare così non è colpa sua. Devono fare i professionisti. Stanno mancando i giocatori, al di là delle colpe che può avere Fonseca".

Un pensiero sul Napoli?

"Sono convinto che arriverà fino in fondo, ha negli undici una squadra forte, un allenatore capace, che mette pressioni agli altri. Poi non so se vincerà, ma fino alla fine sarà lì".

Roma, Ghisolfi chiede rispetto dopo il rigore non dato. Quale il suo pensiero?

"Sicuramente quello era rigore, ma chiunque fa fallo ti dice che stava guardando il pallone e che non ha visto il calciatore. Al di là del rigore, la Roma avrebbe meritato di vincere. Se non riesci a vincere però con un Monza che sta passando un periodo delicato, c'è qualcosa che non va. La Roma ha ripreso il suo cammino, ha toppato le prime partite, che stanno pesando ora. Avrebbe meritato, ma sono molto più preoccupato per il ko in Europa. Ieri ha giocato discretamente, in Svezia è andato tutto male".

Napoli, quale il giocatore più importante per Conte in queste prime 7 giornate?

"Un giocatore che sta facendo bene è Politano, è un giocatore che lo vedo rinato, fa una fase difensiva importante, davanti è abbastanza determinante".