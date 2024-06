Bonanni: "Se Kvara vuole andare, difficile trattenerlo. Conte potrebbe risolvere la situazione"

A parlare di Nazionale e non solo ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato l'ex calciatore Massimo Bonanni.





TuttoNapoli.net

A parlare di Nazionale e non solo ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato l'ex calciatore Massimo Bonanni.

Farebbe uno scambio Kvaratskhelia-Chiesa?

"E' uno scambio alla pari? No, sono giocatori diversi. Il georgiano ha più fantasia, insieme però per me possono giocare. Chiesa ha più spirito di sacrificio e mi piace anche per questo. Per me potrebbero giocare insieme, con Kvara a sinistra e Chiesa che può stare anche a destra. Chi ci guadagna non lo so. Sai quello che perdi ma sai anche quello che trovi".

Un parere sull'esordio dell'Italia?

"Il blocco Inter è importante, ma non serviva la partita di ieri sera per confermarlo".

Un pensiero su Chiesa?

"Migliore in campo per la UEFA? Bene il primo tempo, meno il secondo ma come tutta l'Italia".

Cosa aggiunge sulla partita?

"Quello è un errore grave, di lettura del pallone che non si può fare. Però comunque rimane il fatto che Calafiori è un ottimo giocatore e merita di giocare ancora. Dico però che che se uno come Calafiori vale 50 mln è follia. Siamo a cifre al di sopra di ogni logica".

Napoli scosso dal caso Kvaratskhelia. Che ne pensa delle parole del padre-agente?

"Probabilmente Conte potrebbe aiutare per risolvere la questione, ma ultimamente in tante cose non c'è più un filo logico. Se il procuratore va dal giocatore e gli dice di andare via, non c'è nulla da fare. Se c'è dietro il PSG è difficile resistere. Ma è anche vero che la riconoscenza nel calcio non esiste più e se l'agente mette in testa a Kvaradi andare via, non ci sarà nulla da fare".