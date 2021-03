Boniek esalta Zielinski: "Tra i Top 5 in Europa! Sarebbe pronto per tutti, anche per il Barça"

Zibi Boniek, presidente della Federazione polacca, ha parlato di Piotr Zielinski nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Zielinski appartiene ai Top 5 centrocampisti in Europa per qualità. E' uno che se riceve la palla riesce a smarcarsi subito perché ha questo modo di girarsi incredibile. Se avesse un pochino di cattiveria in più... Ma stiamo parlando di un fuoriclasse autentico. E' pronto per qualsiasi squadra, anche il Barcellona. Ma il Napoli non può diventare una squadra di assoluto valore? Il Napoli è una società che potrebbe giocarsela alla pari con tutti".