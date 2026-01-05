Boniek non ha dubbi: "Inter favorita per lo Scudetto! Subito dietro Milan e poi Napoli"

Nel corso della sua intervista a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, Zbigniew Boniek ha parlato anche della rinascita, in casa Inter, del connazionale Piotr Zielinski: "Penso tutto il bene possibile di lui. Ha tutto: tecnica, gioca bene con entrambi i piedi, è molto forte sotto tutti i punti di vista. Prima sembrava un po' troppo morbido, troppo tranquillo. Ora ha raggiunto la piena maturità. Chivu gli ha trovato un posto: prima era il sostituto di Mkhitaryan, adesso si sta prendendo il suo spazio. Piotr può dare tantissimo all'Inter. Se guardo in giro per l'Europa, giocatori della sua qualità ce ne sono pochi. Per me l'Inter è la favorita per lo Scudetto: ha un organico completo, giocatori bravi e determinanti, stanno giocando bene, hanno alternative in diversi ruoli. Sarà difficile per le altre star dietro all'Inter".

Nessun dubbio, come detto, sulla corsa scudetto: “Per me l'Inter è favorita. Ma il Milan ha Allegri, gli piace vincere di corto muso. Questa squadra l'ha cambiata totalmente. A mio avviso non avere le coppe è un danno, non è una cosa positiva per i giocatori forti. E poi c'è anche il Napoli: ieri hanno giocato molto molto bene, la Lazio non l'ha fatta giocare. Poi c'è anche la Juve, comincia ad avere il marchio di Spalletti. Col Lecce è stata sfortunata. Ci sono queste 4 squadre più la Roma, che spero possa inserirsi. Deve però aggiungere qualcosa alla sua fase offensiva".