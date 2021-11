Boninsegna: "Mancini ci ha messo del suo: Insigne è tutto tranne che un falso nove"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex calciatore dell'Inter Roberto Boninsegna: "L’Italia è stata brava a vincere l’Europeo in casa dell’Inghilterra. Probabilmente ci sta un po’ di sbornia per quel risultato ottenuto, poi Mancini ci ha messo un po’ del suo facendo degli esperimenti proprio nella partita decisiva. Insigne è tutto tranne che un falso centravanti, è stato messo fuori ruolo. E’ lo stesso errore che fece Ventura che non lo fece giocare contro la Svezia e mise Florenzi mezzala sinistra. Non puoi provare e fare tentativi in una tale partita. Mancini poteva far giocare dall’inizio a Belotti per poi toglierlo, il ragazzo non è in forma ed impiegarlo così è stato peggio. Abbiamo fatto di tutto per subire gol, l’uscita di Donnarumma non è stata alla sua altezza.

Inter-Napoli? Speriamo che sia una bella partita, ma il cuore tende per il nerazzurro. Il Milan va a Firenze e se le cose vanno come devono andare sarà un campionato ancora più interessante. Nell’Inter c’è l’assenza di una pedina importante in difesa, poi il Napoli sta giocando benissimo e quando De Laurentiis parla poco le cose vanno bene.

Insigne? E’ calcolato poco a Napoli perché è napoletano, però deve giocare esterno, non è una punta centrale. All’Inter? Si esalta da esterno del 4-4-2 e 4-3-3, più difficile vederlo nel 3-5-2 di Inzaghi”.