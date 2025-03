Bonucci: "Napoli favorito per lo scudetto. Conte ha cambiato marcia"

"45% Napoli, 40% Inter, 15% Atalanta": queste le percentuali scudetto di Leonardo Bonucci nel podcast a La Gazzetta dello Sport a dieci giornate dal termine del campionato.

"Fattore Conte decisivo? Sì perché nelle ultime due partite ha cambiato marcia. Come spesso gli capita febbraio è nefasto per Antonio, però poi ingrana e va. Quando vedi il Napoli ti dà l'impressione che non gli fai gol mentre loro un gol prima o poi te lo fanno sempre. Vincere con la Fiorentina non era facile, l'Inter ha davanti obiettivi importanti e per me è difficile che non possa perdere punti", le parole dell'ex difensore bianconero che conosce bene Conte avendolo avuto come allenatore alla Juve e in Nazionale.