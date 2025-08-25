Iezzo difende Lucca: "Come si fa a criticare dopo una partita? Serve tempo!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex portiere Gennaro Iezzo, soffermandosi su Lorenzo Lucca: "Sento critiche su Lucca, ma viene dall'Udinese ed ora gioca in un club di livello altissimo ed un minimo di ambientamento per entrare nella mentalità di Conte è necessario. Non capisco perché bisogna sempre condannare subito un giocatore dopo una sola partita forse sottotono. Poi deve crescere anche tatticamente, ad Udine giocava diversamente, a Napoli deve legare il gioco come Lukaku ma ha una struttura importante. Ma ha tutto per fare quel gioco che faceva Lukaku, ma serve tempo. Vale per lui, ma vale per tutti, anche per Milinkovic-Savic quando giocherà.

Meret teso? Potrebbe soffrire un ambiente quasi mai tenero nei suoi confronti, ma finché sono i tifosi o i media... ma se l'allenatore sceglie un altro portiere da affiancare e parla di un'alteranza allora quello può soffrirlo. Ma per me ha grande carattere. Non dimentichiamo che ha vinto due scudetti e ci ha messo le mani su questi titoli. De Bruyne? Parliamo di uno straodinario, quando tocca la palla puoi aspettarti di tutto, è stratosferico".