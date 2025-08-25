Biasin punge Conte: "Vi ricordate cosa diceva l'anno scorso? Ora non lo dice..."
Intervenendo nel corso di Pressing su Italia 1, il giornalista vicino alle vicende dell'Inter Fabrizio Biasin ha parlato anche del Napoli: “Inter-Napoli? Ho detto Milan l'altro ieri nel gioco dei pronostici. Prima di dire duello Inter e Napoli aspetterei. Poi le dinamiche dialettiche non mi sorprendono, così come Oriali che dica che l'Inter è favorita non mi sorprende perché è allievo massimo di Conte che della dialettica ha fatto uno dei suoi punti di forza. Conte l'anno scorso diceva partiamo da -20, le altre sono favorite, ora non lo dice quest'anno mentre in casa Inter si è sempre tenuti a dire che siamo i favoriti. E' una costante, va bene così. Poi se l'Inter non riesce a vincere giù pernacchie, va così. La domanda è semplice: Oriali e Conte secondo voi sarebbero felici di arrivare secondi? Per me no, non credo.
Mercato Inter? Sono arrivati 5 giocatori giovani, per abbassare l'età media, la sensazione è che possa arrivare un difensore ma dipende anche dalle uscite se esce Pavard ma non credo andrà via. E forse qualcosa lì davanti per dare imprevedibilità, ma tutti siamo legati al finale di stagione che ha demoralizzato l'ambiente, il 5-0, lo scudetto perso per un punto e sembra tutto da buttare ma hai mantenuto tutti i più forti. Qualcuno dice che dovevano andare via, ma sono forti, la squadra è forte ed ha messo 5 giovani che migliorano le seconde linee. Poi non so se è forte come il Napoli, ma parte per lo Scudetto".
