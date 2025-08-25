Conte, l'amico Padovano: "Hojlund? Lucca è l'ideale per Antonio, esploderà!"

L’ex attaccante della Juventus ed amico di Conte, Michele Padovano, ha parlato anche dell'esordio di Lorenzo Lucca: "Non ha avuto chissà quali palle gol, tranne quella sporca dopo il palo, per il resto ha rincorso, ha combattuto, sono convinto che anche Conte abbia apprezzato la prestazione. Era alla prima, gli va dato tanto, con Conte migliorano tutti e figuriamoci se non migliorerà anche Lucca. Poi è chiaro, un altro è necessario, ma resto convinto che Lucca sarà molto importante per il Napoli. Chiaro che prenderanno un altro attaccante, sicuramente, perché Raspadori e Simeone sono andati via.

Ma in ogni caso Conte punterà molto su Lucca e punterà su di lui perché è proprio l'ideale per il gioco di Antonio. Mi è piaciuto molto col Sassuolo lo scambio di posizione che c'è stato con De Bruyne e Lobotka, Conte vuole elementi moderni che possano scambiarsi, pure Anguissa ora arriva sempre al tiro, il messaggio di Conte è arrivato a tutti ed il Napoli farà molto bene anche in Champions. Hojlund? Sì, ma io conosco molto bene Lucca, da ragazzino, e esploderà, lui ha grande personalità per la sua età".