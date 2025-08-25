Chi è l'anti-Napoli? Risponde De Bruyne: "Inter ha continuità, ma il Milan senza coppe..."

vedi letture

Il nuovo centrocampista azzurro Kevin De Bruyne, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato anche della corsa al titolo di campione d'Italia e dato un consiglio anche all'altra leggenda appena arrivata in Serie A, Luka Modric. Queste le sue dichiarazioni in merito: "L’Inter ha più continuità delle altre, ed ha valore. Li ho affrontati in finale di Champions. Ma penso che in Italia ci siano diverse squadre in grado di competere ad alti livelli, anche il Milan può essere pericoloso, nonostante la falsa partenza: hanno il vantaggio di concentrarsi solo sul campionato"-

Su cosa possa dare proprio Modric ai rossoneri, l'ex City ha aggiunto: "Tutto. Ha avuto una carriera incredibile e si sente ancora in grado di giocare ad altissimo livello. Quando un giocatore porta la sua esperienza, il gruppo non può che migliorare. Luka non è il più giovane, io nemmeno, ma possiamo dare qualcosa di diverso. Lui può trasmettere ciò che ha imparato in Spagna o Inghilterra. Io posso fare lo stesso: c’è una filosofia diversa in Premier e posso spiegare come si lavora lì, aiutando così i compagni".

Infine, un auspicio per la sua avventura al Napoli: "Voglio essere il miglior giocatore possibile, divertirmi e vincere. Perdere non mi piace".