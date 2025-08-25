Montervino: "Centrocampo tra i migliori d'Europa! Lucca? Conte vuole gioco sporco..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex capitano azzurro Francesco Montervino che ha analizzato la gara contro il Sassuolo: "Lucca? Da questo giocatore ci si aspetta di più, ha l'attenuante che davanti era solo, a sinistra non aveva l'esterno ed a destra Politano parte lontano dalla porta. Era l'unico terminale offensivo e gli va dato il 6 anche per auspicio. Lui deve pulire quei palloni e metterli a disposizione dei compagni, Conte chiede un lavoro sporco alla prima punta come sappiamo, poi quando gli capita quell'unica palla deve far gol e quello è un gol mangiato.

McTominay-De Bruyne? Lo scozzese diventa sempre protagonista, poi ha saltato una parte del ritiro e non ci aspettavamo di vederlo così bene da subito, l'asse con Politano è una costanza. Avere questi due in mezzo al campo non è cosa da tutti, possiamo dire che il centrocampo del Napoli è il migliore d'Italia e tra i migliori d'Europa. Quando hai giocatori con questa capacità di fare gol e assist, ma anche lotta, fisicità, allora hai tutto. Con quel centrocampo sei tranquillo".