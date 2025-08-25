Podcast Bonanni: "Il Napoli di Conte è una garanzia, De Bruyne già determinante"

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Massimo Bonanni, ripartendo dai primi segnali arrivati dal campionato. Queste le sue parole: "Il Napoli è una garanzia, sia sull'allenatore sia per la squadra. Ha giocatori che possono dare mentalmente qualcosa in più, non mi stupisce che De Bruyne sia stato determinante. La Juve la vedo ancora un punto interrogativo, così come il Milan. Aspettiamo perché le vedo entrambe come un cantiere aperto. L'Inter ha un organico importante, può avere qualche problema dal punto di vista dell'età media, ma ha una qualità indiscutibile.

Il Napoli ha uno strapotere diverso, con Hojlund aggiungeranno un giocatore forte, anche perché ho sempre avuto dei dubbi su Lucca e sul prezzo pagato. Avrebbero dovuto prendere un giocatore diverso a quelle cifre. Quella della Lazio era una sconfitta che si temeva. Mi preoccupano le dichiarazioni dell'allenatore, ma lui nei momenti di difficoltà invece di difendere la squadra butta già tutto. Mi risulta difficile pensare che la Lazio sia veramente inferiore al Como come dice, quella di Fabregas non la vedo come una squadra che possa arrivare in Europa, ma che sta costruendo qualcosa di importante attraverso investimenti importante. La Lazio deve rimettersi in riga e ottimizzare il tempo lavorando per una vittoria che aiuterebbe a voltare pagina".