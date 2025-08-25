Podcast Orlando critica il Milan: "Uguale all'anno scorso! Non puoi perdere in casa così..."

Nel corso dell’appuntamento con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Massimo Orlando. Queste le sue parole, partendo dall'interesse del Milan per Harder: "Non è un giocatore che conosco bene, tra lui e Vlahovic avrei preso il serbo. Non so però se con quel gol di ieri possa pensare di essere davvero ritornato nelle grazie di Tudor e della società. Non lo vedo uno che accetta il ruolo di gregario, se arriva anche Kolo Muani diventa ancora più difficile". Sul Milan: "Non ha alibi, è stato costruito per essere protagonista ma non si può perdere in casa con la Cremonese.

Non puoi dare quella sensazione che ogni azione avversaria possa diventare una potenziale occasione da gol. Mi sembra il Milan dello scorso anno, bisogna intervenire meglio sui soliti problemi difensivi". Su Yildiz e Nico Paz: "Faranno una grande stagione, a Yildiz gli hanno finalmente dato una maglia da leader. Ora illumina, si sente l'uomo più importante, ha tutto per diventare un fenomeno. Quest'anno non c'è Motta che lo mette in discussione, deve fare quello che ha fatto Del Piero, non sarà semplice ma quella è la strada".