Borghi: "Lang non sarà la prima scelta di Conte, ma se ce l'hai devi inserirlo"

Stefano Borghi, giornalista e telecronista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio e, tra le altre cose, si è soffermato anche su Noa Lang e sul poco spazio avuto finora con la maglia del Napoli: “Lang? E’ un giocatore notevole. Caratterialmente è sempre stato un po’ discutibile e con Conte trovi la persona sbagliata, ma è un giocatore da attivare.

Non sarà la sua prima richiesta, ma quando ce l’hai devi inserirla. Anche Elmas, pure da esterno nei finali, c’è da gestire il minutaggio di tutti sulle varie competizioni”.