Pastore: "Quanto pesa l'assenza di Rrahmani! Vi svelo dei dati che lo testimoniano"

Giuseppe Pastore, giornalista, è intervenuto al canale Youtube Cronache di Spogliatoio e si è soffermato su un'assenza che sta pesando tanto in casa NapolI: "Tra le assenze del Napoli ci metto una che è lunga, ossia Rrahmani. L'anno scorso, a parte il tracollo di Verona, il Napoli prende tra la seconda e la decima giornata cinque gol, di cui uno su rigore di Bonny e tutti gli altri con tiri da xG da meno 0,15, quindi con tiri da fuori area, ossia gol difficili da difendere. Quest'anno, tra la quarta e la sesta giornata di campionato invece, in tre giornate prende cinque gol, uno su rigore di Nzola, tutti gli altri con tiri da Xg superiore a 0,2, cioè gol subiti dall'area piccola quasi, con occasioni facili.

Il Napoli non copre più come prima, ma lascia delle smagliature. Prima gli avversari non entravano in area, infatti prese il 30% dei gol da fuori area. Quest'anno invece arrivano in area abbastanza facilmente. E questo me lo spiego con l'assenza di Rrahmani, fortissimo anche per come fa giocare il partner. Non dico che è come Politano, ma quando Conte riavrà Rrahmani se ci sarà uno che le giocherà tutte quello è Rrahmani".