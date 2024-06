Borriello racconta Conte: “Vomiti e rabbia negli allenamenti, arrivai a 196 battiti”

Marco Borriello, ex bomber della Juve scudettata di Conte, qualche mese fa aveva raccontato i metodi di allenamento del nuovo allenatore

Marco Borriello, ex bomber della Juve scudettata di Conte, qualche mese fa aveva raccontato i metodi di allenamento del nuovo allenatore azzurro alla Bobo Tv: "Con Conte la seduta di allenamento era intensa, facevi tutto sui 20 metri, da vomito. Con lui ho vominato. Per far arrivare i battiti in alto ci mettevo tempo, il mio massimo era stato 184-185.

Con Conte sono arrivato a 196, era il 99% dello sforzo. Ricordo da dietro arrivavano le bestemmie di Quagliarella. A fine allenamento vedevi i palloni che partivano forte per l'incazzatura, ma poi ti sentivi bene e infatti la domenica vincevi. Il martedì e il mercoledì Conte era un maestro a correggere le partite. Alla fine vedevi che la domenica miglioravi e la squadra si muoveva come una fisarmonica".