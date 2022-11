Brachino: "Complimenti ad ADL! Tutti parlano del Napoli, anche la CNN"

"Quando si parla con De Laurentiis ci si chieda da una parte o dall’altra, un po' come accade con la Juventus".

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Brachino, giornalista Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: “Sto seguendo il Mondiale, si fa fatica a parare di un calcio puro in questo strano clima di un Mondiale nato sotto una cattiva stella. Tutti riconoscono nel Mondo la grande bellezza del Napoli. Non è un riconoscimento solo tecnico e sportivo, ma quasi culturale del gioco che esprime questa squadra anche a livello europeo. Il Napoli da solo diventa un brand del campionato. Le altre saranno le rivali del Napoli, quando inizierà il campionato dopo la sosta. Il nostro campionato pur non avendo tantissimi soldi, è un buon campionato a livello europeo, mi pare sia il secondo per quantità e qualità di giocatori dati in questo Mondiale dopo la Premier. C’è molto di Italia nelle gare di ieri e questo è un sintomo del valore del campionato.