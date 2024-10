Podcast Braglia avvisa il Napoli: "All'Empoli è davvero dura far gol. Motta? Ha detto una bugia"

L'ex portiere Simone Braglia, nel corso del suo intervento a Maracanà su TMW Radio, ha parlato della sfida che la Juventus giocherà contro la Lazio ripartendo dalle considerazioni di Thiago Motta in conferenza stampa:

Juve, Motta vuole vedere la prestazione contro la Lazio:

"Non ho trovato nulla di speciale nelle dichiarazioni di Motta, che sono ovvie. Ha detto anche una bugia, dire che si aspettava la Lazio lì davanti non è vero. Per il resto dico che è vero, oggi è visto come un santone, ma prima di dirlo aspettiamo a vedere i risultati. Ed è stato anche bacchettato da Giuntoli, che quando si è lamentato delle assenze gli ha detto che deve arrangiarsi con quello che ha. E ripeto, ha una squadra più adatta alla Champions che al campionato".

Milan, si aspetta qualche sorpresa da Fonseca?

"Mi aspetto un Milan che dimostri una compattezza che fino ad oggi non c'è stata. Sono curioso di vedere se la società prende una posizione netta in favore di un tecnico che ora soffre l'assenza di una società in termini di comunicazione".

Il Napoli può tentare un primo allungo?

"Credo che sia più complicata la partita di Empoli che quella col Lecce. All'Empoli è difficile fargli gol, ha compattezza ed identità di squadra, non sarà semplice".