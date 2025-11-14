Podcast
Braglia: "Conte? Per me è sbagliato se i giocatori decidano che allenamenti fare"
TuttoNapoli.net
L'ex portiere Simone Braglia ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.
Napoli, che ne pensa della 'vacanza' di Conte?
"Mi domando: ma è corretto che oggi nel calcio i giocatori decidano di fare o di non fare un certo tipo di allenamento, visto che è il loro lavoro? Poi possiamo dire tutto sui comportamenti di Conte, con certe parole deprecabili ma dette per capire se il gruppo è con lui o meno. Anche se la società è alla mercè dei giocatori, prima o poi il sistema implode. Per me è sbagliato da parte dei giocatori rifiutarsi di fare certi allenamenti. E' giusto che i giocatori impongano di cambiare l'allenatore?".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina UfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato” di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com