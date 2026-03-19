Futuro Conte, Del Genio: "Non mi ha convinto del tutto una sua frase"

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Linea Calcio su Canale 8 rispondendo ad alcune domande dei tifosi in diretta tv: "Quello che ha detto Conte non mi convince del tutto, per me non dipende solo dalla sintonia col club che resta comunque un tema importante che può indirizzare la cosa. Ma poi siamo sicuri che se una parte delle cose che gli proporrà De Laurentiis non gli piacciono, siamo sicuri che Conte non accetti?

Conte o ha una proposta migliore o si ferma un anno che scarterei come ipotesi visto che si è fermato già due anni fa. Lui dovrebbe avere una proposta migliore, ma c'è? Quindi come scenario potrebbe anche restare non convintissimo ma poi si autoconvince col tempo".