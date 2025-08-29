Podcast Braglia si sbilancia: "Conte andrà lontano in Champions, ma in campionato no"

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracanà sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Simone Braglia. Queste le sue parole, partendo dal Milan: "Situazione difficile per come è stato condotto dal punto di vista societario il mercato da parte di un dirigenza non altezza di una società blasonata come il Milan. Responsabilità anche dell'allenatore, ma rimane anche il meno colpevole perché secondo me avrebbe preferito altri tipi di calciatori per la modalità di gioco che ha in testa.

La società bada più ai conti che ad accontentare l'allenatore e soprattutto soddisfare il blasone del club. Con la Cremonese ho vista poco identità, ma non butto la croce addosso all'allenatore". Poi sul doppio impegno del Napoli: "La sicurezza che Conte ha in campionato lo tradirà, mentre la sua insicurezza in Champions lo porterà lontano".