Braglia sicuro: “La rosa del Napoli può sopperire alle assenze di Anguissa e Osimhen”

A parlare del turno di campionato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Simone Braglia.

Napoli, fuori Osimhen e Anguissa. Sono assenze che possono condizionare il cammino della squadra?

"No. Il Napoli ha una rosa che può sopperire alle assenze. Certo, non sono assenze secondarie, sono persone che hanno dato un grande apporto. Adesso vedremo le capacità di Spalletti di adattarsi alle assenze e il valore della panchina lunga".

E' l'Inter la squadra più forte?

"Anche prima era molto robusta dal livello tecnico. Ad oggi però Milan e Napoli hanno comunque qualcosa in più. Se dimostrerà nelle prossime partite che può recuperare i quattro punti, ok. Ma dire dopo una partita che è più forte di Milan e Napoli no".