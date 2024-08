Braglia sta con Meret: "E' in nazionale, non capisco che problemi abbia l'ambiente!"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Tema portieri: Meret sempre più nella bufera dopo l'ennesimo errore. Il club però ha fiducia in lui. Come vede lei la situazione?

"Ha fatto bene la società nel ribadire la fiducia, è un modo per recuperare un portiere che ha avuto problemi con l'opinione pubblica. Non capisco quali siano le problematiche ambientali, visto che è un portiere da Nazionale. Più volte ha dimostrato il suo valore, a volte gli sono state date responsabilità che non c'erano, altre volte gli errori li ha commessi. Nel precampionato è assurdo cambiare un portiere che è il terzo in Nazionale".

E' Conte però che decide:

"E' normale che la decisione spetti all'allenatore, che guarda in generale al gruppo. Se vede un aspetto caratteriale, che può essere il punto debole di Meret, che non va, allora si deve arrivare a una scelta. Ma io dico che se la società ha ribadito la fiducia, anche con quella di Conte si darebbe all'opinione pubblica una visione diversa da quella che c'è".

Fiorentina, si discute tanto di Terracciano. Che pure ha sempre fatto molto bene:

"Oggi come oggi perché lo si vuole cambiare? Ha meritato la piazza di Firenze con le prestazioni. E' un ruolo delicato quello del portiere, lui ha sempre risposto bene, fornendo prestazioni importanti forse anche superiori al suo valore. Anche Palladino vuole che il portiere giochi coi piedi, ci sta ma il portiere va riconosciuto per come para e non per come gioca con i piedi. Anche all'Europeo è stato enfatizzato il ruolo del portiere per le parate, non per altro".

Milan, come vede la ripartenza con Fonseca?

"Sono sempre stato favorevole a Fonseca, io ho estrema fiducia in lui ma meno nella società. Condivido l'idea della società che ci vuole un certo equilibrio economico, però sotto alcuni aspetti, soprattutto per il raggiungimento dei risultati sportivi, mi sembra che la società sia più dedita a cercare il risanamento di bilancio che altro. Theo Hernandez e Maignan vanno confermati e non c'è ancora certezza, in più c'è da rinforzare una rosa che comunque è partita bene in questo momento".

Inter quindi ancora avanti ai cugini?

"Inter nettamente più avanti. Al Milan manca la solidità difensiva, lo abbiamo visto lo scorso anno. Mancano quegli uomini che valgono più di un bomber, che anche quello manca. Mancano due interditori in mezzo al campo, che facciano filtro".

Atalanta, Retegui può sostituire bene Scamacca?

"Per me è un grande giocatore e lo vedremo con Gasperini. E' meglio in prospettiva di Scamacca, quindi è un ottimo giocatore in una rosa come quella dell'Atalanta che è importante. Gasperini gli permetterà di esprimere le sue reali potenzialità".