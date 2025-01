Podcast Braglia: "Vendita Kvara punto di forza per il Napoli. Scudetto? Inciderà Conte"

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', è arrivato il momento dell'ex portiere Simone Braglia.

Juventus-Milan, è tempo di vincere per entrambi:

"Secondo me può impattare meglio la sfida Motta. Il mercato porta a una conferma di Motta, quindi vedo più stabile l'ambiente bianconero e compatto rispetto a quello del Milan".

Se perdesse contro il Milan Motta rischia?

"No".

Yildiz-Leao, chi può graffiare di più?

"Leao l'ho visto bene a Como. Saranno le difese però a fare la differenza e quella della Juve è meno impenetrabile rispetto a quella del Milan".

Kolo Muani lo farebbe giocare subito?

"Per me gioca dal 1' se può schierarlo. E al posto di Vlahovic. Al di là del fatto che Motta ha le sue responsabilità, ma comunque l'arrivo di un nuovo attaccante può essere un esempio per Vlahovic, anche dal punto di vista delle motivazioni".

Cambiaso-City, che fare?

"Si, non solo per una questione di soldi ma anche di spogliatoio".

Atalanta-Napoli bivio scudetto?

"Inciderà la volontà di successo che trasmette Conte. La vendita di Kvara è un punto di forza per il Napoli".

Meglio Meret o Carnesecchi?

"Meret. Sono due ottimi portieri, se analizzo Carnesecchi sta facendo bene quest'anno. Negli altri anni, a fasi alterne, si è visto. Meret lo preferisco perché ha dei punti di forza importanti. Sfido chiunque a fare prestazioni in un contesto dove è sempre criticato".v