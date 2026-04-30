Orlando: “Spalletti può cambiare il calcio italiano, a Napoli lo ha fatto vedere”

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Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Champions League tra calcio propositivo e conservativo. Quale preferisce?

"In PSG-Bayern c'era troppa differenza tra chi difende e chi attacca. Poi ti trovi di fronte certi campioni e vince sempre l'attaccante. Un po' di equilibrio ci vorrebbe però davanti alla tv ti diverti. Ieri sera mi sono annoiato e ho spento la tv a fine primo tempo. Il Bayern, quando attacca, lo fa con 8 uomini, dall'altra parte ci sono giocatori di qualità alta che non puoi permetterti di dargli spazio. Io credo che al ritorno in difesa da entrambe le parti faranno di più".

Chi tra gli allenatori italiani vede che può dare qualcosa di diverso come immagine del nostro calcio?

"Spalletti è uno che studia, si aggiorna, che sa che il calcio è cambiato. Se c'e n'è uno che può cambiare è proprio lui, lo ha fatto vedere a Napoli e non solo".

Allegri vincerebbe lo stesso con questo Bayern...

"Sicuramente farebbe 4-4-2, toglierebbe Olise e bilancerebbe il centrocampo. Conte forse per i troppi impegni farebbe fatica a gestire tutto, come abbiamo visto. Credo che gli allenatori italiani sono bravi, vivono in un contesto di paura incredibile qui in Italia, dipende tutto dal risultato. E qui difficilmente puoi cambiare le cose. Dalle altre parti sì conta il risultato però lo fanno attraverso il gioco".

Milan, ostacolo Grosso:

"Sì, rischia. Sono liberi di testa, già salvi. Grosso a Firenze? Se sbagli la prima partita partita...e poi bisogna vedere cosa gli propone Paratici. A Sassuolo Carnevali gliel'ha costruita bene la squadra. Per il Milan sarà tosta, se passa questa è fatta ma non sarà facile".

Juve col Verona sul velluto:

"Sì, anche se il Verona se le gioca comunque tutte ancora. Se poi perde, è giusto che non vada in Champions".