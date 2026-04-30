Auriemma: “Conte via? Il nome adatto ad ADL è Pioli: un normalizzatore che vince”

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Nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, il conduttore e giornalista Raffaele Auriemma ha analizzato il possibile futuro della panchina del Napoli

Nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete su Tele A, il conduttore e giornalista Raffaele Auriemma ha analizzato il possibile futuro della panchina del Napoli, soffermandosi in particolare sulla posizione di Antonio Conte. Secondo Auriemma, in caso di addio del tecnico salentino, il profilo più adatto per la successione sarebbe quello di Stefano Pioli: “Lo sapete qual è oggi il nome adatto in caso di addio di Antonio Conte? Il nome adatto a De Laurentiis è quello di Stefano Pioli, perché è un normalizzatore che vince. Si tratta di un profilo sul quale De Laurentiis aveva già puntato”.

Lo scenario ipotizzato da Auriemma

Auriemma ha poi immaginato anche il possibile approccio comunicativo del presidente Aurelio De Laurentiis nel caso in cui si concretizzasse un cambio in panchina: “De Laurentiis, se dovesse andar via Conte, farà un discorso alla Nazione, a reti unificate, e dirà: “Amici miei, qua ci sono i conti. Guardate qua… abbiamo speso 500 milioni in due anni, dobbiamo tornare a fare quello che facevamo prima”. De Laurentiis per me farà questo”.