Bonanni: “Conte andrà via! Sa che a Napoli ha fatto il massimo e si guarda intorno”

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Quale scegli fra le due semifinali di Champions League?

"Lo sappiamo tutti. È stato di certo più bella PSG-Bayern Monaco che Atletico Madrid-Arsenal, nonostante in realtà io non sia un amante dei 5-4. Mi piace ad esempio l'idea che ha De Zerbi, così come quella Fabregas, per quanto quest'ultimo debba ricercare ancora più equilibrio".

Grosso può essere l'uomo giusto per la Fiorentina il prossimo anno?

"Fabio ha fatto benissimo quest'anno, anche se non so che cosa voglia fare la Fiorentina l'anno prossimo. Il suo profilo potrebbe essere allettante sicuramente, ma anche Sarri potrebbe un nome spendibile".

Pensi che Conte possa lasciare Napoli a fine stagione?

"Io non credo che rimarrà ancora un altro anno a Napoli. Non so dove possa andare sinceramente, ma ultimamente De Laurentiis ha già messo le mani avanti in alcune dichiarazioni. Probabilmente Conte sa che a Napoli ha fatto il massimo e quindi si sta guardando intorno. Il ricordo che abbiamo della sua avventura in Nazionale è ottimo, dato che è riuscito a far giocare l'Italia quasi come un club. Come detto però deve capire cosa vuole fare lui, anche perché il discorso economico passerebbe in secondo piano se dovesse tornare in azzurro".

Palladino invece sta venendo messo in discussione da qualcuno. L'Atalanta farebbe bene a cambiare o a tenerlo?

"Raffaele ha fatto molto bene all'inizio, mentre ora un po' meno. Non si aspettavano l'eliminazione in Coppa Italia, ma il percorso secondo me non permette di metterein discussione Palladino. Quando ha preso la squadra la situazione era molto complicata, io proseguirei con lui".