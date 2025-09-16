Brambati: "Conte già col City vuole smentire quest'etichetta che si porta dietro"

Massimo Brambati, opinionista e agente Fifa, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, parlando del finale di gara di Firenze e della reazione di Antonio Conte: “Il Napoli sta molto bene, l'ho visto a Firenze fare una grandissima prestazione che poteva essere ancora più ricca nel punteggio, poi il finale di partita avrà fatto arrabbiare Conte. Per questo il tecnico ha puntato l’indice più sugli ultimi 10’ negativi che sui primi 80’ di alto livello. Secondo me si è rammaricato anche perché sul 3-0 il Napoli non ha ammazzato la partita non sfruttando alcune occasioni.

Conte ha sentito l’odore del bruciato quando è mancato il quarto gol, perché per lui le partite non sono mai chiuse, non si fida mai. Avrà la voglia di fare vedere che non è giusta l’etichetta che gli è stata affibbiata, ovvero quella di essere bravo solo a vincere in campionato e non ad arrivare in fondo alla Champions. Dobbiamo però anche dire che questa competizione è legata molto agli episodi, allo stato di forma o ai calciatori disponibili nelle gare chiave, laddove in campionato i valori vengono sempre fuori prima o poi”.