Brambati elogia il Milan: “Ha un concetto di squadra che Inter e Napoli non hanno”

© foto di Lorenzo Marucci

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Chi vincerà lo Scudetto? Cosa ha detto questo turno?

"Ancora adesso vedo favorita l'Inter, ha ancora qualcosa in più delle altre. Se dovesse andare fuori dalla Champions, hanno solo il campionato. E' vero che il campionato si vince con le piccole, e ora il Milan ce ne ha tante. L'Inter invece avrà un calendario non semplicissimo, con squadre rognose. Ma mi dà la sensazione che abbia qualcosa di più".

Che ne pensa della vittoria del Milan a Napoli?

"Faccio i complimenti a Pioli. Il Milan nei singoli non è più forte, anzi è sotto a Inter e Napoli. Ha costruito un insieme per cui riesce sempre a tirare fuori qualcosa dalla squadra. Quando la squadra va bene e ci sono i ritmi giusti, il Milan mette in difficoltà tutti quanti. Ha un concetto di squadra che le altre due non hanno".