Podcast Brambati: "Il Napoli farà un tentativo per Skriniar. Ha già lavorato con Conte"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. E ha parlato della situazione in casa Napoli dopo l'infortunio di Buongiorno e degli incroci di mercato con la Juventus: "Credo che tornino sul mercato dopo l'infortunio. Il primo che hanno per sostituirlo è Juan Jesus, che non dà grandi garanzie. Suppongo che Conte cercherà di tutto per portare a casa un difensore. Ho sentito di Skriniar, che ha formato all'Inter e che è diventato grande con lui. Credo che un tentativo lo faranno. Scambio Danilo-Raspadori? Bisogna vedere se poi la Juve vuole prendere 2 difensori o uno. Se ne prende solo uno, ci può stare, altrimenti devi tenerti Danilo.

La Juve per me come difensori mi dicono di Hancko del Feyenoord, che non vorrebbe però darlo adesso. E forse più Antonio Silva del Benfica. Più risparmia sul difensore, più può mettere sul prestito di un attaccante. Non so se davvero possa essere Raspadori, perché non credo che voglia darlo via in prestito. Rinforzerebbe il reparto di attaccanti della Juve, che ora piange davvero. Di Milik non mi fido proprio. Pazzesco, perché già sapevano questa estate della situazione del polacco e sono voluti rimanere così davanti...".