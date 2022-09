Brambati: "Il Napoli ha perso gente di qualità, sarebbe un successo già arrivare in Champions"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati

Sabato con tre sfide importanti. Da quale si aspetta un segnale importante?

"Fiorentina-Juventus. Mi aspetto molto di più dalla Juve rispetto all'anno scorso, come mi aspetto di più da Roma e Lazio. Tutti e tre gli allenatori sono al secondo anno, tutti titolatissimi e presi per fare il salto di qualità. Il Napoli secondo me si è levato giocatori di personalità e ne ha presi altri giovani e Spalletti deve lavorare. Se il Napoli dovesse già arrivare tra le prime quattro sarebbe un gran successo".