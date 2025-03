Brambati: "In settimana sono stato a cena con il vice di Conte e posso dire una cosa"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’ex calciatore e agente Massimo Brambati: “Motta ha fallito la sua esperienza alla Juventus ma credo che Thiago Motta sia solo l’effetto di una causa e la causa è Cristiano Giuntoli. L’ex direttore sportivo del Napoli ha fatto un lavoro pessimo sotto tutti i punti di vista: tecnico, gestionale, economico, patrimoniale. Non ne ha azzeccata una, mi è sembrato il gioco del “ciapa no”. Ha fatto una serie di infiniti errori che poi ha pagato altamente Motta. L’allenatore l’ha scelto Giuntoli, non io. Giusto quindi che abbia pagato anche l’allenatore perché se i risultati non arriva è giusto così, ma dovrebbe pagare anche chi ha avuto in mano le chiavi della gestione”.

Su Antonio Conte: “Dico che la Juventus deve prendere Conte da quando è andato via Massimiliano Allegri la prima volta. Sono anni che dico che per tornare ad alti livelli bisogna prendere l’unico fuoriclasse che c’è: Antonio Conte. Per l’ennesima volta era libero perché quando Giuntoli ha contattato Motta, Conte era ancora sul mercato, ma gli è stato risposto: “Abbiamo altre idee”. Antonio ha un’arma che poi è a doppio taglio perché poi quando gli vendono Kvara pensano che poi sia lui a fare i dribbling in campo… se gli togli Kvara e ti presenti con Okafor, con tutto il rispetto, è come se togliessi Barella o Lautaro all’Inter a gennaio. Avevi un’occasione incredibile anche, forse, per superare l’Inter e ti sei fatto male da solo. Dopodiché non voglio entrare nelle faccende societarie perché rispetto le “casse” delle società e sicuramente De Laurentiis avrà avuto i suoi motivi. Per me però l’errore è stato fatto a monte quando non hai venduto Osimhen a 70-80 milioni a giugno e ti sei dovuto accontentare di un prestito”.

Sulla permanenza di Conte: “Secondo me stanno già progettando per l’anno prossimo ma sicuramente la rosa va puntellata se vuoi giocare in Champions e se vuoi puntare allo Scudetto perché alcuni giocatori quest’anno hanno reso e altri hanno deluso ma non voglio fare nomi. Detto ciò mancano altre 9 partite e mi auguro che Conte possa lottare per lo Scudetto fino alla fine, non soltanto perché è un grandissimo allenatore ma anche perché lui è un mio amico e Stellini è uno dei miei migliori amici, lo scorso lunedì ero a cena proprio con Cristian. Se dovessero vincere scenderò a Napoli per far festa”.