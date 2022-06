Brambati ribadisce: “Koulibaly ha rifiutato offerta clamorosa della Juve per non tradire il Napoli”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati: “Koulibaly? So che la Juventus ha fatto un’offerta clamorosa al giocatore che ha rifiutato perchè non vuole tradire i colori del Napoli. Questo è quello che mi hanno detto e quello che so, non conosco i dettagli dell’offerta”.