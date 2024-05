Brambati: “Sorpreso da Conte, parte da un 10º posto e senza Osimhen. Credevo una cosa…”

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.



Farà meglio Conte al Napoli o Motta alla Juve?

"Non lo so. Io sono sorpreso. Rispetto il Napoli, ma è arrivato decimo ed è una squadra che non dico verrà smembrata, ma vedrà la partenza di uno importante come Osimhen. Vedo dei rischi, mi aspettavo che qualche società top lo cercasse e questo non è avvenuto. De Laurentiis sicuramente c'ha visto bene, mi auguro che Antonio metta dei paletti ben chiari, perché il presidente è un punto di domanda. Li sappiamo i rapporti con gli altri tecnici. persino Spalletti, che ha vinto lo Scudetto, non ne è uscito bene. Mi auguro che abbia messo dei paletti e si porti dietro il suo titolo, che è quello di un vincente. Se prendi Conte, a Napoli si aspettano di arrivare primi, non quarti. E quindi devi capire i giocatori che non hanno più niente da dire in rosa e i punti dove rinforzarti per quell'obiettivo. La storia dice che il Napoli ha vinto tre Scudetti, Conte da solo 5 come allenatore. Se firma è perché ha avuto garanzie e spero siano rispettate".