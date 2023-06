Brambati: “Spalletti difficilmente sostituibile. Nuovo allenatore? Serve un filo conduttore”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.



TuttoNapoli.net

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Chi è pronto per il Napoli per il dopo Spalletti?

"Quando vai a scegliere un allenatore, ci deve essere un filo conduttore. A meno che non vuoi completamente stracciare il lavoro prima, che ti ha portato a vincere lo Scudetto. Devi cercare di rimanere almeno sullo stesso binario, non cambiare completamente tutto quello che ha creato prima con il tecnico precedente. Certo Spalletti è difficilmente sostituibile".