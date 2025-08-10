Breda: "Il Napoli ha mandato un messaggio forte: sarà la squadra da battere"

vedi letture

Roberto Breda, ex allenatore della Salernitana, fa le carte al prossimo campionato di Serie A a TuttoMercatoWeb: “Il Napoli ha mandato un messaggio forte: vuole creare un ciclo e qualcosa che rimanga nel tempo. Sarà la squadra da battere”.

L'anno scorso però, il Napoli, non era la squadra da battere.

“No. Credo che abbia sfruttato una situazione un po’ particolare legata all’Inter. I nerazzurri erano coinvolti nelle coppe fino all’ultimo. Davanti la coperta era corta. Bravo invece il Napoli ad essere una machina da guerra”.

Come vede Chivu?

“È l’anno delle incognite. Penso alla Juventus, all’Inter ma anche a Gasperini alla Roma perché alza l’asticella. Anche Allegri avrà grande voglia di rivalsa”.

Il mercato va un po' a rilento...

“Avere un nuovo allenatore vuol dire anche costruire su situazioni nuove. Quando parti da zero devi capire qual è la base. E il mercato andrà fatto dopo”.

Verosimile pensare ad un gennaio più movimentato?

“O a gennaio oppure l’anno prossimo”.

E la B, mister?

“Sulla carta Palermo e Venezia sono le squadre candidate a conquistare la promozione in A. È sempre la solita Serie B, con tante novità ed incognite”.

E lei, mister? Con la Salernitana l'anno scorso una stagione tormentata...

“Salerno va oltre il discorso dell’anno scorso e basta. Mi sarebbe piaciuto un finale diverso”.