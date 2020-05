Brescia, Gastaldello: "Non vogliamo giocare, abbiamo paura! Non ci sentiamo sicuri..."

Il Brescia non vuole tornare a giocare. Lo ha ribadito a Repubblica anche il suo capitano Daniele Gastaldello: “Giocare? Io dico no. Credo che al centro e al sud non sia arrivato realmente ciò che si è visto in Lombardia. E per fortuna, dico. A Brescia tutti siamo stati toccati, tutti noi conosciamo qualcuno che ha subito sulla propria pelle una tragedia. Abbiamo scoperto quanto poco basti per rovinare una famiglia.

Se lo chiedono a me, dico di no. E poi non ci sono neanche i presupposti, non ci sentiamo sicuri. Abbiamo paura. Siamo esposti, tutti, non solo noi calciatori, ma magazzinieri, fisioterapisti, massaggiatori. Tutti a contatto, inevitabilmente. Ritiro di due mesi? Non ha senso".