Briaschi non ha dubbi: "Napoli e milanesi un gradino sopra alla Juventus"

TuttoNapoli.net

Dopo le ultime vittorie si è tornati a parlare di una clamorosa ipotesi scudetto per la Juventus, ora a sette punti dal primo posto. Per i bianconeri sarebbe necessario provare a vincere tutte le undici gare che restano da qui alla fine del campionato. Massimo Briaschi, ex attaccante della Juve osserva a Tuttomercatoweb.com: "In questo momento non mi pare un'ipotesi realizzabile, anche se con Vlahovic c'è stato un salto di qualità. Vedo Milan, Inter e Napoli un gradino sopra. Vincere 11 gare di fila mi sembra troppo difficile anche se il calcio ti smentisce sempre".

La Juve, come gioco, per quest'anno è questa? "Credo di sì. Ha perso giocatori anche molto importanti, su tutti Chiesa. Ha modificato il modo di giocare. Ora con Vlahovic la manovra è mirata su di lui, bisogna cercare di servirlo il meglio possibile perchè poi i risultati li porta a casa".

E' tornata intanto l'idea della Superlega: che ne pensa? "Andrà a finire che la faranno... Se è tornata fuori un'idea del genere, vuol dire che c'è condivisione con altri club in Europa".