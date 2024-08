Brighton, Hurzeler sull'infortunio di O'Riley: "Sembra brutto, ecco quando avremo l'esito"

vedi letture

Il nazionale danese è stato atterrato dal capitano del Crawley Jay Williams.

L'esordio di Matthew O'Riley con la maglia del Brighton si è concluso dopo appena nove minuti, quando il nazionale danese è stato atterrato dal capitano del Crawley Jay Williams.

Il 23enne ha accusato subito un fastidio ed è stato successivamente sostituito, al termine del match di Coppa di Lega inglese, il tecnico del Brighton Fabian Hurzeler ha affermato ai giornalisti che il giocatore non riusciva a caricare alcun peso sulla caviglia: "A dire il vero, non sembra una bella cosa. Gli ho appena parlato quando è uscito dal campo e non riusciva a mettere peso sulla caviglia, quindi vediamo. Dobbiamo analizzarlo, dobbiamo controllarlo e poi vedremo di cosa si tratta. Penso che avremo una risposta domani".