Brovarone su Amrabat: "Può essere una scommessa, la Fiorentina può aprire al prestito"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bernardo Brovarone, agente ed intermediario di mercato: "Firenze è stato in questi due anni un ambiente molto complicato e credo che Amrabat in tutti questi cambi di allenatore ci ha capito poco, inoltre ha fatto anche un intervento di pubalgia. Se il Napoli ha bisogno di un giocatore d’interdizione e tignoso, sarebbe una bella scommessa per entrambi. La Fiorentina potrebbe anche darlo in prestito per poi farlo riscattare a giugno, oggi le formule legate ai trasferimenti sono tante e tali che si può trovare l’accordo.

Spalletti a Napoli? In Italia non c’è squadra migliore per esaltare il gioco di Spalletti, sarò noioso ma l’unico problema come per gli altri allenatori può essere il rapporto con il presidente. Quando parlavo con i giocatori della Roma mi dicevano che è stato il migliore allenatore che hanno avuto, poi a volte si fa travolgere dalle sue dichiarazioni, dovrebbe corregge solo questo aspetto.

Colgo l’occasione per fare delle scuse. Ho fatto una figuraccia con Di Lorenzo, faccio il mea culpa, dissi che il Napoli se continuava ad acquistare giocatori di questo livello non sarebbe andato da nessuna parte. Chiedo scusa a tutti e principalmente al giocatore".