Bruscolotti: "Albiol il miglior difensore dal 2000 ad oggi, ha dimostrato esperienza..."

Beppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte, dando le sue impressioni ed eleggendo per opinione personale il miglior difensore del Napoli dal 2000 al 2020: "C’è un’ampia scelta e non è facile. Probabilmente direi Albiol che ha fatto benissimo dimostrando grande esperienza”.