Bruscolotti attacca Mourinho: "Ha rotto! Sarebbe ora di prendere dei provvedimenti"

Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sarebbe anche ora di prendere dei provvedimenti contro Mourinho, lui cerca sempre di attirare l’attenzione ma crea sempre nervosismo. Spalletti ha ragione, se ci si mettono anche quelli della panchina, si crea anche confusione per l’arbitro, Di Bello non ci capiva più niente. Mourinho ha davvero rotto, ogni volta inveisce contro l’arbitro. E' un grande allenatore e come tale dovrebbe essere anche il suo comportamento.

Zanoli? Non è stato aiutato dalla squadra, a Verona era stata una gara pimpante, mentre nelle due partite in casa il Napoli ha perso quella rapidità e il palleggio. Quando è uscito Lobotka siamo andati ancora più in confusione, in queste situazioni c’è bisogno di un paio di elementi d’esperienza che possono prendere le redini in mano. Si vede quando un giocatore ha carisma, quando arrivi a lottare per qualcosa d’importante ci vuole gente del genere che riesce a tenere il gruppo.

Sogno scudetto svanito? Dispiace, perché la squadra sta facendo un ottimo campionato, ma alla fine la gente rimane sempre con l’amaro in bocca. Purtroppo il calcio è questo, per vincere un campionato bisogna essere sempre preparati e si vede che qualcosina manca. Però dico che non è finta, questo campionato insegna che è tutto possibile. Mancano altre 5 partite, basta che nella prossima giornata le milanesi inciampano e si può ancora ribaltare tutto. Non bisogna farsi prendere dallo scoramento”.