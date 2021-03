Bruscolotti: "Basta parlare del futuro di Gattuso, Rino ha già deciso..."

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex difensore e capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti. “Ritengo che sia arrivato il momento di non parlare più del futuro di Gennaro Gattuso. Dicono che sia stato il presidente a non volerlo confermare per la prossima stagione. Io penso che sia vero soprattutto il contrario. Il coach calabrese non ha voluto firmare il rinnovo del contratto e bisogna rispettare la sua decisione. Al termine della stagione andrà via. Ghoulam ha giocato bene contro il Benevento, però penso che si siano dette tante cose inesatte sul terzino. Non tutti forse si rendono conto degli infortuni subiti dall'algerino. Il terzino sinistro ha fatto molta fatica a recuperare una condizione fisica ottimale. Sono però cose normali. Gennaro Gattuso ha ora ritrovato una pedina fondamentale per il suo gioco“.